Компания Xiaomi выпустила в Европе беспроводные наушники с зарядом на 36 часов

Популярный во всем мире китайский производитель для европейского рынка представил новые беспроводные наушники.

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro для Европы, эти наушники способны проработать на одном заряде до 36 часов, но такой показатель достигается за счет кейса.



Новинки поддерживают Bluetooth 5.2 и могут работать с устройствами под управлением Android и iOS. В Европе Redmi Buds 4 будут продаваться за 59,9 евро, а Redmi Buds 4 Pro – 100 евро.

Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro получили активную систему шумоподавление, но первые могут нивелировать внешние звуки мощностью до 35 децибел, а вторые до 43 децибел.