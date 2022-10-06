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Компания Xiaomi выпустила в Европе беспроводные наушники с зарядом на 36 часов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Популярный во всем мире китайский производитель для европейского рынка представил новые беспроводные наушники.

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro для Европы, эти наушники способны проработать на одном заряде до 36 часов, но такой показатель достигается за счет кейса.

Компания Xiaomi выпустила в Европе беспроводные наушники с зарядом на 36 часов
Новинки поддерживают Bluetooth 5.2 и могут работать с устройствами под управлением Android и iOS. В Европе Redmi Buds 4 будут продаваться за 59,9 евро, а Redmi Buds 4 Pro – 100 евро.

Redmi Buds 4 и Redmi Buds 4 Pro получили активную систему шумоподавление, но первые могут нивелировать внешние звуки мощностью до 35 децибел, а вторые до 43 децибел.

Компания Xiaomi выпустила в Европе беспроводные наушники с зарядом на 36 часов

Redmi Buds 4 Redmi Buds 4 Pro
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