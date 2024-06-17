Компания Xiaomi впервые выпустила электробритву Mijia с двойным лезвием

Компания Xiaomi представила свою первую электробритву Mijia с обоюдоострыми возвратно-поступательными лезвиями за 189 юаней (2,3 тыс. рублей).

Бритва Mijia отличается особым дизайном лезвия для бороды, разработанным самой компанией. Это лезвие с шагом зубьев 0,3 мм обеспечивает эффективное бритье, а изогнутая поверхность сетки лезвия улучшает гладкость и комфортность процесса.

Одной из особенностей бритвы является ультратонкая сеточка для бритья, толщиной 55 микрон, созданная с использованием гальванического покрытия. Она глубоко проникает в корни бороды, обеспечивая чистое бритье без остатков. Дизайн сетки вдохновлен структурой Voronoi и обеспечивает быстрое и тщательное бритье даже при наличии волос, растущих в разных направлениях.

Бритва Mijia также отличается эстетическим и функциональным дизайном. Она компактная и тонкая (толщина около 16 мм), что позволяет легко носить ее с собой. Бритва поддерживает уровень водонепроницаемости IPX7 и может использоваться для сухого и влажного бритья. Магнитный держатель лезвия и ударопрочная головка лезвия упрощают установку и обеспечивают удобство использования.

Бритва работает до 60 минут после полной зарядки и поддерживает функцию быстрой зарядки. Ее можно полностью зарядить всего за 1 час, а после зарядки в течение 3 минут можно использовать бритву в течение 5 минут. Зарядка осуществляется через интерфейс Type-C.