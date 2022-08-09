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Компания Xiaomi презентовала проектор формата Full HD с игровым режимом

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Xiaomi Projector 2S пока доступен только на стадии коллективного финансирования по цене 470 долларов, а затем проектор станет дороже.
Компактный проектор от китайского производителя основан на базе процессора Amlogic T982, который показал двойной прирост производительности в сравнении с прошлым поколением чипа.

Оперативной памяти в устройстве разработчики установили 2 ГБ, постоянной 16 ГБ.

Вывод изображения на панель проектор дает за счет лампы с разрешением 1080р яркостью 850 ANSI люмен.

Проектор также получил два динамика суммарной мощностью 10 Вт, порты HDMI 2.1, USB 2.0 и разъем для наушников.

Заявлено, что проектор позволяет подключать игровые консоли, и для этого был разработан игровой режим, в котором минимальная задержка в играх составляет 40 мс.

Xiaomi Projector 2S
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