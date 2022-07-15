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Компания Xiaomi прекратит разработку оболочки MIUI 13 для 8 популярных смартфонов

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Китайская компания больше не планирует выпускать бета-версии MIUI 13 для восьми моделей смартфонов.
По данным источника, с 18 июля прекращается разработка оболочки с целью тестирования на моделях Xiaomi Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite Zoom.

Последней бета-версией MIUI 13 для перечисленных моделей станет 22.7.13. Предположительно, переходная версия MIUI 13.5 для указанных аппаратов уже выпускаться не будет.

При этом аппараты еще могут около года получать различные обновления и финальные версии прошивок, так как у компании отставание бета-версий от выпуска пользовательских прошивок очень большое — от полугода до года.

MIUI 13 Xiaomi
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