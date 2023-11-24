Компания Xiaomi прекращает поддержку популярных смартфонов Mi и Poco

Компания Xiaomi прекратила поддержку четырех своих моделей смартфонов — Poco X3, Poco X3 NFC, Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Xiaomi придерживается политики трехлетней поддержки для своих смартфонов, и упомянутые модели, выпущенные в 2020 году, вышли за пределы этого срока.

Это означает, что данные смартфоны больше не будут получать официальные обновления операционной системы Android и патчи безопасности, которые обычно предназначены для защиты от потенциальных угроз. Владельцам этих устройств рекомендуется обратить внимание на новые модели смартфонов, которые получают актуальные обновления, или установить специальные прошивки от сторонних разработчиков для обеспечения безопасности и функциональности устройства.

Важно отметить, что поддержка смартфонов может различаться в зависимости от региона и модели.