Компания Xiaomi 29 марта 2021 года проведет две презентации

Xiaomi в Китае 29 марта проведет большую презентацию, посвященную новым продуктам компании.

В этот же день состоится глобальный дебют продуктов. Стоит отметить, что китайский производитель смартфонов обычно глобальную презентацию мобильной техники проводит с существенной задержкой, но в этот раз решили все сделать в один день.

Это указывает на то, что Xiaomi одни и те же новинки подготовила не только для внутреннего рынка. Что именно представят в конце месяца пока неизвестно.

Предположительно, покажут смартфоны Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Не исключено, что еще представят Mi 11 Lite, который уже предлагают купить в Европе.

Поклонники еще ожидают складной смартфон Xiaomi Mi Mix, но для него скорее всего подготовят отдельную презентацию.

29 марта еще стоит ожидать ноутбук Mi Notebook Pro, анонс которого уже состоялся.