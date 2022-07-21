Китайская компания на российском рынке начала предлагать свой смартфон Poco X4 GT, который доступен ограниченное время по специальной цене.

Компания Xiaomi представила в РФ новый игровой смартфон Poco X4 GT по цене от 32 990 рублей за версию 8/128 Гб. При этом специальная цена, которая будет действовать до конца месяца, составит 30 990 рублей.

Еще новинка представлена в версии с памятью 8/256 Гб по цене 35 990 рублей или 33 900 рублей до конца июля. Poco X4 GT это смартфон с 6,6-дюймовым экраном Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.

Для селфи в нем доступна 16-мегапиксельная камера, тогда как в основной камере заявлены датчики на 64, 8 и 2 Мп. Работает новинка на базе процессора Dimensity 8100, а питание ей обеспечивает аккумулятор на 5080 мА·ч с поддержкой 67-ватной зарядки, которая будет в комплекте.