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Компания Xiaomi представила умную 40-килограммовую беговую дорожку для дома

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Xiaomi показала продвинутую беговую дорожку с бесшумными электрическими двигателями.

Новинка относится к линейке устройств Xiaomi Smart Home, она работает с другими устройствами серии и способна выдержать человека весом до 220 кг.

В дорожке установили бесщеточные моторы со складным механизмом и лентой размером 640×460 мм. Вес тренажера составляет 40 кг, в сложенном состоянии высота устройства составит 210 мм.

Тренажёр для бега можно подключать к устройствам линейки Mi Smart Home и делится своими достижениями с друзьями. Стоимость дорожки составляет всего $270.

Xiaomi
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