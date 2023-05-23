Компания Xiaomi представила умную 40-килограммовую беговую дорожку для дома

Xiaomi показала продвинутую беговую дорожку с бесшумными электрическими двигателями.

Новинка относится к линейке устройств Xiaomi Smart Home, она работает с другими устройствами серии и способна выдержать человека весом до 220 кг.

В дорожке установили бесщеточные моторы со складным механизмом и лентой размером 640×460 мм. Вес тренажера составляет 40 кг, в сложенном состоянии высота устройства составит 210 мм.

Тренажёр для бега можно подключать к устройствам линейки Mi Smart Home и делится своими достижениями с друзьями. Стоимость дорожки составляет всего $270.