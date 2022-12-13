Компания Xiaomi представила свой первый SSD с 1 ТБ памяти по цене 100 долларов

Xiaomi под собственным брендом представила SSD накопитель объемом 1 ТБ.

Новинка считается внешним накопителем и подключается SSD к устройству через USB-C, причем накопитель совместим с Windows, Linux, MacOS и даже Android-устройствами.

По габаритам SSD похож на типоразмер 2,5 дюйма, но внутри коробки находится SSD M.2 с поддержкой PCI.

Заявленная скорость чтения и записи до 2000 МБ/с. Первые покупатели могут приобрести SSD от Xiaomi за 95 долларов, после поступления его в продажу цена будет составлять 115 долларов.