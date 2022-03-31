Китайская компания Xiaomi представила смартфон Black Shark 5 и BlackShark 5 RS

Бренд Black Shark (принадлежит Xiaomi ) расширил модельный ряд несколькими устройствами разных категорий.

30 марта в Китае прошла презентация Black Shark 5 Pro, а также младших моделей серии — BlackShark 5 и BlackShark 5 RS.

Все эти смартфоны считаются игровыми, и в их основе лежат процессоры от компании Qualcomm. Но если в Pro версии решили использовать флагманский чип, то в BlackShark 5 RS и BlackShark 5 ограничились прошлогодними процессорами Snapdragon 888+, Snapdragon 888 и Snapdragon 870.

Причем BlackShark 5 RS уже предлагается, и его можно заказать с Snapdragon 888+ и Snapdragon 888, а для BlackShark 5 доступен только Snapdragon 870.

Стоит отметить, что все эти процессоры в 2022 году демонстрируют высокую производительность в играх, а для нетребовательных геймеров этих чипов должно хватить для игры.

BlackShark 5 оснастили AMOLED экраном с диагональю 6,67-дюйма. Его разрешение составляет 2400 х 1080 пикселей, а время отклика 144 Гц.

Экран поддерживает HDR10. Аппарат получил оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

Аккумулятор в модели ёмкостью 4650 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Среди особенностей игрового смартфона можно отметить выдвижные клавиши с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0.



BlackShark 5 RS уже можно будет купить на выбор с процессорами Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. В зависимости от чипа будет меняться объём памяти.

BlackShark 5 RS с Snapdragon 888 доступен в конфигурации 8/256 ГБ. Для более мощного чипа уже предлагается версия 12/256 ГБ.

Для старшей версии также предусмотрена гибридная подсистема хранения данных — UFS 3.1 и SSD.

Сейчас BlackShark 5 и BlackShark 5 RS доступны для предзаказа, который можно оформить до 3 апреля.

Black Shark 5 с памятью 8/256 ГБ стоит $441, 12/128 ГБ оценивается в $472, а 12/256 ГБ — $520.

Black Shark 5 RS с процессором Snapdragon 888 на китайском рынке можно заказать за $520, а за конфигурацию с Snapdragon 888+ сейчас нужно заплатить $599.