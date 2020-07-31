Меню
Поиск

USD/RUB: 73.36 EUR/RUB: 86.25 BTC/USD: 8756.9

31 августа : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

31.07.2020 16:30

Новый игровой смартфон китайская компания презентовала совместно с Tencent. Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s
Модель Black Shark 3s по сути стала улучшенным вариантом обычного BlackShark 3. У модели установили 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, против 90 Гц у обычной модели.

Также заявлена поддержка стандарта HDR10 и работа сенсорного слоя на частоте 270 Гц. Кроме этого, в устройстве реализована улучшенная система охлаждения, которая не позволит сильно нагреваться смартфону во время длительной работы с играми.

За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3.

В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.

Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

Аккумулятор получил емкость 4 720 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Что касается камер, то для селфи будет доступен 20-мегапиксельный модель, а в основной камере будут датчики на 64, 13 и 5 Мп.

Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а вот встроенной окажется 128, 256 или 512 ГБ. Пока Black Shark 3s предлагают только в Китае по цене от 3 999 юаней или около 42 тыс. рублей. Появится ли новинка за пределами КНР, пока не сообщается.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги