Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

Новый игровой смартфон китайская компания презентовала совместно с Tencent.

Модель Black Shark 3s по сути стала улучшенным вариантом обычного BlackShark 3. У модели установили 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, против 90 Гц у обычной модели.

Также заявлена поддержка стандарта HDR10 и работа сенсорного слоя на частоте 270 Гц. Кроме этого, в устройстве реализована улучшенная система охлаждения, которая не позволит сильно нагреваться смартфону во время длительной работы с играми.

За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3.

В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.

Аккумулятор получил емкость 4 720 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Что касается камер, то для селфи будет доступен 20-мегапиксельный модель, а в основной камере будут датчики на 64, 13 и 5 Мп.

Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а вот встроенной окажется 128, 256 или 512 ГБ. Пока Black Shark 3s предлагают только в Китае по цене от 3 999 юаней или около 42 тыс. рублей. Появится ли новинка за пределами КНР, пока не сообщается.