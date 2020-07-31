Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s

Компания Xiaomi представила игровой смартфон Black Shark 3s31.07.2020 16:30
Новый игровой смартфон китайская компания презентовала совместно с Tencent.
Модель Black Shark 3s по сути стала улучшенным вариантом обычного BlackShark 3. У модели установили 6,67-дюймовый дисплей AMOLED с частотой обновления 120 Гц, против 90 Гц у обычной модели.
Также заявлена поддержка стандарта HDR10 и работа сенсорного слоя на частоте 270 Гц. Кроме этого, в устройстве реализована улучшенная система охлаждения, которая не позволит сильно нагреваться смартфону во время длительной работы с играми.
За дополнительную плату пользователю представят возможность приобрести фирменный кулер BlackShark 3.
В основе Black Shark 3s располагается процессор Snapdragon 865, хотя ожидалось, что в нем будет установлена улучшенная версия чипа.
Аккумулятор получил емкость 4 720 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки. Что касается камер, то для селфи будет доступен 20-мегапиксельный модель, а в основной камере будут датчики на 64, 13 и 5 Мп.
Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, а вот встроенной окажется 128, 256 или 512 ГБ. Пока Black Shark 3s предлагают только в Китае по цене от 3 999 юаней или около 42 тыс. рублей. Появится ли новинка за пределами КНР, пока не сообщается.
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