Компания Xiaomi представила беспроводной пылесос с подсветкой пыли

Беспроводной пылесос Mijia Vacuum Cleaner 2 Dust Display Edition был выпущен компанией Xiaomi, и его главной особенностью стала подсветка пола, которая помогает обнаружить пыль.

Компания продемонстрировала, как это выглядит, а также перечислила другие особенности этой новинки.

Этот пылесос с циклонным фильтром может работать без подключения к розетке благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 2500 мАч.

Заявленная автономность устройства составляет до 60 минут. Внутри пылесоса установлен мощный бесщеточный двигатель, обеспечивающий силу всасывания до 24 кПа, при этом уровень шума не превышает 73 дБ.

В рабочей части пылесоса имеется светодиод с изогнутой линзой, который освещает пол перед устройством в зоне шириной 30 см и углом охвата 55°. Благодаря этому светодиоду пыль «выделяется», что позволяет пользователю видеть, где она ещё осталась.

Чтобы предотвратить вторичное загрязнение, конструкция пылесоса включает в себя пятиуровневую систему фильтрации, которая, по заявлению Xiaomi, задерживает до 99,97% пыли.

Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене $124, а также предлагается возможность дополнительно приобрести набор насадок для влажной уборки.