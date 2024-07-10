Компания Xiaomi порадует своих поклонников отказом от рекламы в HyperOS

Компания Xiaomi обрадует своих поклонников, объявив о полном отказе от рекламы в их операционной системе HyperOS на смартфонах.

Ранее, их бизнес-модель основывалась на низких ценах и дополнительных источниках дохода, включая рекламу. Однако теперь они решили изменить свой подход. Пока нет официальных комментариев от компании, но ожидается, что они представят эту новость на презентации Mobile Smart Factory.

Ранее пользователи Xiaomi могли отключить рекламу на своих устройствах, но это было сложно и неудобно. Опции были спрятаны в разных частях системы, и многим пользователям приходилось искать помощи в онлайн-гайдах и использовать сторонние приложения, что представляло определенные проблемы с безопасностью.

Теперь Xiaomi добавит специальный переключатель в свои смартфоны, который позволит легко управлять рекламой. Пользователи смогут выбирать, хотят ли они видеть рекламу или нет.

Однако пока неясно, как именно будет работать эта функция и будет ли она доступна на всех моделях. Одно из известных обновлений — в тестовой версии флагманской модели Xiaomi 13 Pro уже есть такая кнопка.