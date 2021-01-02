Компания Xiaomi получила патенты сразу на семь складных смартфонов

Xiaomi в начале 2020 года даже показывала рабочий прототип раскладного смартфона с гибким экраном, но эта модель так и не стала серийной.

При этом центральный офис компании продолжает вести разработку различных устройств в раскладном форм-факторе, на что указывают новые патенты, которые на сайте китайского регулятора появились 1 января 2021 года.

Xiaomi запатентовала сразу семь раскладных устройств и все они отличаются между собой.

Три из них выполнены в стиле Motorola RAZR 5G, а другие похожи на Galaxy Z Fold, еще два можно назвать складными планшетами с «опоясывающим» экраном.

Стоит отметить, что зачастую компании патентуют устройства, но редко когда их доводят до серийного производства.

Конечно нельзя исключать, что через несколько лет Xiaomi выпустит «раскладушку», которая будет похожа на один из запатентованных смартфонов.