Компания Xiaomi планирует выпустить смартфон за 1500 долларов

Компания Xiaomi планирует выпустить смартфон за 1500 долларов04.02.2021 19:43
Xiaomi еще в прошлом году изменила планы по развитию и объявила, что больше не будет выпускать бюджетные смартфоны. Для недорогих смартфонов у китайского производителя есть Poco и Redmi.
В планах Xiaomi выпустить новый дорогой смартфон стоимостью 1500 долларов, что в пересчете составляет 113 тыс. рублей.
Что это будет за аппарат пока неизвестно, но в Xiaomi хотят чтобы он соответствовал всем ожиданиям пользователей.
Генеральный директор компании Лей Цзюняон на официальной странице в китайской соцсети Weibo попросил поклонников предложить свои идеи по поводу дорогого аппарата.
Предположительно, смартфон за 1500 долларов скоро будет создан и представлен, а обращение к поклонникам больше связано с маркетингом и пониманием, что в компании все сделали правильно.
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