Компания Xiaomi планирует выпустить смартфон за 1500 долларов

Xiaomi еще в прошлом году изменила планы по развитию и объявила, что больше не будет выпускать бюджетные смартфоны. Для недорогих смартфонов у китайского производителя есть Poco и Redmi.

В планах Xiaomi выпустить новый дорогой смартфон стоимостью 1500 долларов, что в пересчете составляет 113 тыс. рублей.

Что это будет за аппарат пока неизвестно, но в Xiaomi хотят чтобы он соответствовал всем ожиданиям пользователей.

Генеральный директор компании Лей Цзюняон на официальной странице в китайской соцсети Weibo попросил поклонников предложить свои идеи по поводу дорогого аппарата.

Предположительно, смартфон за 1500 долларов скоро будет создан и представлен, а обращение к поклонникам больше связано с маркетингом и пониманием, что в компании все сделали правильно.