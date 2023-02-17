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Компания Xiaomi оценила новый смартфон Xiaomi 13 Lite в Европе от 499 евро

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В Германии на странице магазина Cyberport появилась цена Xiaomi 13, который еще даже не представлен. Серия Xiaomi 13 будет показана 26 февраля. Линейка будет состоять из базовой версии Xiaomi 13, и его продвинутых модификаций Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Lite.

Пока известны только цены на Xiaomi 13 Lite и Xiaomi 13, которые на европейском рынке будут предлагаться по цене 499 и 999 евро. Это очень высокие цены на подобные смартфоны, особенно ели учесть, что Galaxy S23 Ultra на европейском рынке стоит 870 евро за версию 8/256 ГБ, столько же стоит и OnePlus 11.

Почему так дорого оценивается Xiaomi 13 пока непонятно, ведь технически Galaxy S23 Ultra и OnePlus 11 похожи с китайским аппаратом от Xiaomi. Возможно это не конечные цены и на самом деле после презентации они окажутся значительно ниже.

Компания Xiaomi оценила новый смартфон Xiaomi 13 Lite в Европе от 499 евро

Xiaomi Xiaomi 13 Xiaomi 13 Lite
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