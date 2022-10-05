Компания Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi 12T и 12T Pro

Xiaomi представила два новых смартфона Xiaomi 12T Pro с производительным процессором Qualcomm и 200 Мп камерой. Также была показана версия устройства с чипом MediaTek и более скромной по разрешению основной камерой.

Xiaomi 12T Pro создан на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1, его дополнили 8 или 12 ГБ памяти типа LPDDR5 и флеш-памятью на 128 или 256 ГБ формата UFS 3.1.

AMOLED экран в смартфоне диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2712х1220 пикселей. Матрица работает на максимальной частоте 120 Гц, причем она может автоматически понижать частоту до 30 Гц. Сканер отпечатка пальца в смартфоне установлен под экраном, а в верхней части есть отверстие для 20 Мп фронтальной камеры.



На задней панели разместили 200 Мп датчик оптического формата 1/1,22 дюйма и это сенсор Samsung ISOCELL HP1 с размером пикселя 0,64 мкм.

Основную камеру дополнили 8 Мп сверхширокоугольным и 2 Мп датчиком для макросьемки. В основной камере есть 2-кратный цифровой зум и поддержка видео 8К. Также добавлена оптическая стабилизация.

Питание Xiaomi 12T Pro обеспечивает аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, которая способна до 100% заряжать смартфон всего за 19 минут.

В новинке также есть стереодинамики Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В некоторых регионах аппарат будет предлагаться с чипом NFC. Цена нового китайского смартфона составляет от 750 до 850 евро в зависимости от конфигурации.

Также был показан Xiaomi 12T, у которого уже используется процессор MediaTek Dimensity 8100-Ultra и датчик на 108 Мп от компании Samsung. В этом смартфоне установлен экран как в Xiaomi 12T Pro, но без поддержки Dolby Vision.

Основная камера в Xiaomi 12T 108 Мп — это сенсор Samsung ISOCELL HM6 оптического формата /1,67 дюйма с размером пикселя 0,64 мкм. Камера имеет оптическую стабилизацию, но нет возможности записывать 8К видео.

Xiaomi 12T предложат только с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Первый вариант будет стоит 600 евро, второй оценили в 650 евро.