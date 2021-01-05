Компания Xiaomi презентовала смартфон Xiaomi Mi 10i

Xiaomi провела презентацию нового недорого смартфона с поддержкой сетей пятого поколения.

Новинкой стал аппарат под названием Mi 10i 5G. Это устройство относится к флагманской линейке, но в отличие от старших моделей оно базируется на более простом процессоре Snapdragon 750G.

В этом чипе используется графическое ядро Adreno 619 и 5G модем.

В целом Mi 10i 5G является усовершенствованной версией Xiaomi Mi 10T Lite.

Mi 10i 5G изначально будет предлагаться только на индийском рынке по цене от $287 за версию 6/64 ГБ.

В новинке установили 6,67-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD+, соотношение сторон 20:9. Максимальная яркость экрана составляет 450 кд/м2.

Дисплей работает с частотой обновления 120 Гц и частотой сенсора 240 Гц. Спереди экран защищает прочное стекло Gorilla Glass 5, а еще аппарат получил защиту от влаги по стандарту IP53.

По центру дисплея в отверстии размещена камера с датчиком на 16 Мп, которая способна записывать видео в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду или выполнять замедленную съёмку с частой 120 кадров с секунду.

На задней панели в круглом модуле разместили четыре объектива с основным датчиком на 120 Мп.

Также в основной камере установлена 8 Мп матрица со сверхширокоугольным объективом на 120 градусов.

Остальные два объектива получили датчики изображения по 2 Мп.

Под «капотом» размещен аккумулятор на 4820 мАч с поддержкой 33 Вт быстрой зарядки.

В аппарате также установили ИК-порт, NFC, стереодинамики и 3,5 мм разъем для наушников. Xiaomi Mi 10i 5G в продажу поступит под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 12.