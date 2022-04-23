Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Xiaomi Civi 1S

Хотя Xiaomi Civi 1S является телефоном среднего класса, его качество не уступает флагманским смартфонам.

Новая модель отличается элегантным и характерным дизайном, использует новейший чипсет среднего класса от Qualcomm, а функции камеры впечатляют. На первый взгляд он может напоминать предшественника Xiaomi Civi, но Xiaomi Civi 1S имеет изменения, на которые стоит обратить внимание.

Как и его предшественник, Xiaomi Civi 1S не будет продаваться по всему миру.

Xiaomi Civi 1S оснащен лучшим дисплеем, чем другие смартфоны среднего класса. Он имеет 6,55-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением Full HD. Экран имеет соотношение сторон 20:9. Он имеет плотность пикселей 402 ppi, что обеспечивает более четкое изображение. Экран оснащен технологией Dolby Vision, позволяющей делать более яркими цвета при просмотре фильмов или фотографий.

Xiaomi Civi 1S оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 778G+, разогнанной версией Qualcomm Snapdragon 778G. Единственная разница между ними заключается в более высокой частоте процессора. Qualcomm Snapdragon 778G+ производится TSMC по 6-нм техпроцессу, поэтому у него нет проблем с перегревом. Xiaomi Civi 1S выпущен в конфигурациях с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ ОЗУ/памяти. Работает аппарат под управлением MIUI 13 на базе Android 12.

Аккумулятором предлагается емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.

На задней панели находится тройная камера. Основной модуль задней камеры представлен сенсором Samsung GW3 с разрешением 64 МП (f/1.8). Ему помогает широкоугольный датчик Sony IMX355 с разрешением 8 мегапикселей и 2-мегапиксельный модуль.

Спереди находится 32-мегапиксельная камера Sony IMX616, которая может записывать видео с разрешением до 1080p при 30 кадрах в секунду.

Xiaomi Civi 1S вышел на рынок по цене 357 долларов за версию 8/129 ГБ, 403 доллара за вариант 8/256 ГБ и 450 долларов за конфигурацию 12/256 ГБ.