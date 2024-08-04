Компания Xiaomi не намерена упрощать отключение рекламы в своих ОС

Xiaomi сократит предустановленные приложения, но не введет переключатель для блокировки рекламы

Компания Xiaomi объявила о планах по сокращению количества предустановленных приложений на своих смартфонах. Это коснется в первую очередь флагманских моделей.

Ранее Xiaomi тестировала функцию «Реклама в системных приложениях», позволявшую одним нажатием блокировать все рекламные объявления. Однако впоследствии компания отказалась от этой идеи.

По словам представителя Xiaomi, только небольшое количество пользователей воспользовались бы данной функцией. Вместо этого фирма намерена принимать «решения, удобные для всех».

Таким образом, для блокировки рекламы в отдельных приложениях по-прежнему потребуется вручную отключать службу MSA. Это усложняет процесс по сравнению с предлагавшимся ранее глобальным переключателем.

Меры Xiaomi коснутся лишь предустановок и не решат проблему избыточной рекламы в системе. Пользователям все еще придется принимать меры самостоятельно.