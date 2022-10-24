Компания Xiaomi намерена поставить рекорд новым смартфоном Xiaomi 13

Флагманский смартфон Xiaomi 13 получит самую маленькую нижнюю рамку в мире, о чем сообщил авторитетный инсайдер, который раньше других успел увидеть будущую новинку.

Xiaomi 13 ранее уже показывали на рендерном изображении, но тогда показали только заднюю панель, на которой находится квадратный блок с тремя объективами.

В этот раз Ice Universe в Twitter написал, что в Xiaomi 13 нижняя часть рамки побьет все рекорды среди смартфонов.

Примеров Ice Universe никаких приводить не стал. Ожидается, что презентация Xiaomi 13 состоится сразу после анонса процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

В смартфоне будет не только новейший чип от Qualcomm, но также OLED дисплей с диагональю 6,36 дюйма и частотой обновления 120 Гц.