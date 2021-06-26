Компания Xiaomi начала продажи в России смартфона Redmi Note 10T

Российское представительство компании Xiaomi объявило о старте продаж смартфона Redmi Note 10T.

Первые покупатели могут приобрести этот аппарат со скидкой за 19 990 рублей. Рекомендованная розничная цена устройства составляет 21 990 рублей.

Скидка будет действовать до 5 июля, причем помимо этого первые покупатели Redmi Note 10T еще могут выбрать подарок, а именно беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2 или аккумулятор Redmi Power Bank емкостью 10 000 мАч.

Напомним, в Redmi Note 10T установлен экран диагональю 6,5-дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В аппарате установлена тройная камера с основным датчиком на 48 Мп, модуль NFC и аккумулятор на 5000 мАч.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Работает Redmi Note 10T под управлением Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5.