Новый смартфон получил неплохое сочетание стоимости и характеристик, что позволяет сказать о выходе на рынок народного флагмана.

Компания Xiaomi начала продажи в РФ флагманского смартфона Poco F4 GT, который стал доступен для покупки с 13 мая.

В продаже предлагается две конфигурации смартфона, где одна имеет 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, а вторая 12 и 256 ГБ соответственно.

Стоимость первой версии составляет 65 990 рублей, а второй – 75 990 рублей. Однако для начала китайская компания предлагает купить смартфоны на 10 тыс. рублей дешевле.

Модели доступны в черном, желтом и серебристом цветах. Из основных характеристики стоит отметить AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 20-мегапиксельную селфи-камеру, основную камеру с моделями на 64, 8 и 2 Мп, процессор Snapdragon 8 Gen 1, а также батарею на 4 700 мАч с поддержкой 120-ватной проводной зарядки.

Работает новинка на базе операционной системы Android 12.