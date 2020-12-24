Компания Xiaomi начала продажи 55-дюймового телевизора с 4K HDR в России

Xiaomi в России начала продажи нового телевизора с 55-дюймовым экраном с разрешением 3840х2160 пикселей.

Китайский производитель на российском рынке объявил о старте продаж телевизора Xiaomi Mi LED TV 4A 55.

Эту модель в магазинах можно приобрести по рекомендованной розничной цене 32 990 рублей.

Новинка работает под управлением операционной системы Android TV с фирменной оболочкой PatchWall.

По заявлению российского офиса компании, через PatchWall пользователи получают доступ к 700 тысячам часам различного контента.

Новинка поддерживает HDR, и у нее установлены два динамика по 10 Вт, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти.

Также модель оснащена Bluetooth, Wi-Fi модулями с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц, 3 портами HDMI и USB 2.0, а еще есть разъем для наушников и оптический выход.