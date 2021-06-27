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Компания Xiaomi может выпустить новую версию смартфона Mi 6

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На это намекают представители компании, часто вспоминая аппарат в социальных сетях.

Например, недавно в сети одни из пользователей Weibo предложил компании выпустить переиздание Xiaomi Mi 6, только чтобы его экран был немного меньше, чем у оригинальной модели.

На это предложение ответил глава компании, сообщив, что примет замечание во внимание.

Ранее в социальной сети глава компании сообщил, что смартфоном Xiaomi Mi 6 все еще пользуются несколько миллионов людей.

Стоит отметить, что этот смартфон стал одним из самых продаваемых в истории компании флагманом. Xiaomi Mi 6 стал последним компактным флагманским смартфоном бренда.

По словам представители Xiaomi, 4-летний Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется спросом на рынке смартфонов. Эта модель может стать самым популярным флагманским аппаратом в истории компании.

Его продажи оказались даже выше, чем преемников в лице Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Mi 9.

При этом существенное падение продаж было зафиксировано только после выхода Xiaomi Mi 10. За период с момента старта продаж Xiaomi Mi 6 до сих пор пользуется порядка 2,15 млн человек.

Xiaomi Xiaomi Mi 6
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