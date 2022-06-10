Компания Xiaomi готовит к выходу загадочное устройство с названием Xiaomi Book S

Xiaomi показала на фото свое новое загадочное устройство под названием Xiaomi Book S. Ранее оно засветилось в Geekbench и Bluetooth SIG.

После сертификации многие полагали что это ноутбук, но китайский производитель развеял эти предположения.

В европейской декларации соответствия DoC устройство под названием Xiaomi Book S зарегистрировано в классе гибридных планшетов.

В документе Xiaomi Book S проходит под номером MIT2205-AA. В нем установлен 12,4-дюймовый экран и есть контакты для подключения клавиатуры.

Также указано, что в аппарате камера находится по центру, если его держать в горизонтальной ориентации.

По слухам, Xiaomi Book S будет работать под управлением Windows 11, но в основе планшета будет лежать Qualcomm Snapdragon 8cx Gen, который дополнят 8 ГБ оперативной памяти.