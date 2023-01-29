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Компания Xiaomi готовит к дебюту бюджетные смартфоны серии Redmi A2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 27 Опубликовано

Redmi A1 и A1+ были представлены в начале осени прошлого года, это самые дешевые смартфоны бренда, которые на рынке стоят до 100 долларов.
Стало известно, что этим моделям уже готовят замену. Недавно на сайте BIS были замечены устройства с кодовыми названиями 23028RN4DH и 23028RN4DI.

По данным авторитетного инсайдера речь идет о Redmi A2 и Redmi A2+ соответственно. Технические данные будущих новинок пока держатся в секрете.

Напомним, в Redmi A1 и A1+ установлен 6,52-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio A22 и 3 ГБ оперативной памяти. Отличие моделей заключается только в сканере отпечатка пальца, который есть только у Redmi A1+.

Redmi Redmi A2
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