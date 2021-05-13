Компания Xiaomi больше не будет в «чёрном списке» США

Китайская компания больше не будет присутствовать в черном списке США по решению судьи Вашингтона Рудольфа Контрераса.

Как стало известно, судья постановил, что решение внести Xiaomi в черный список было неверным, поэтому производителя следует убрать из списка.

При этом уточняется, что данное судебное решение предварительное, и в нем говорится о приостановлении запрета на покупку ценных бумаг компании американскими инвесторами.

Детали еще обсуждаются и окончательное решение вынесут до 20 мая. Стоит напомнить, что в начале года Xiaomi обратилась в суд США из-за решения президента Дональда Трампа добавить ее в черный список, что привело к блокированию американских инвестиций.