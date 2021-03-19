Компания Xiaomi анонсировала новый ультратонкий игровой ноутбук

Бренд Xiaomi показал фото-тизер нового ноутбука Mi Notebook 2021. Тизер позволяет оценить, насколько новый лептоп тонкий при этом имеет неплохиехарактеристики.

На кадре можно рассмотреть типичные аудиовыходы и USB Type-C. Будут ли Type-A 2.0 и 3.0 пока не известно.

Mi Notebook 2021 получился довольно тонким, но уже известно, что в нем будет установлен процессор Intel Core i7 11370H.

Ноутбук оснастят 16 Гб оперативной памяти и дискретной видеокартой GeForce RTX3050 Ti, которую ещё не представили.

Её уровень производительности соответствует мобильной GTX1660 Ti, однако новинка получит аппаратную поддержку трассировки лучей.