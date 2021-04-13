Компания Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 11X на базе Snapdragon 888

Xiaomi каждый месяц радует своих поклонников новыми моделями смартфонов, а накануне был анонсирован еще один флагман на базе самого мощного процессора Snapdragon 888.

В социальной сети был опубликован первый тизер аппарата под названием Mi 11X.

Про этот аппарат информации пока нет, но представитель индийского подразделения Xiaomi обещает, что Mi 11X получит максимальную производительность, самый лучший экран и камеру, а также изысканный дизайн.

Будущая новинка создана для индийского рынка, но нельзя исключать, что в дальнейшем модель поступит в продажу в других регионах, но только под другим названием.

Презентация Mi 11X состоится 23 апреля, а в этот же день в Индии покажут и Mi 11 Ultra.