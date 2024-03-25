Компания Wiko анонсировала Hi Enjoy 70 Pro 5G под управлением HarmonyOS 4.0.

Молодая компания Wiko, работающий в рамках экосистемы Huawei, анонсировала смартфон под названием Hi Enjoy 70 Pro 5G. Официальная презентация устройства запланирована на 29 марта.

Одним из ключевых преимуществ нового смартфона является его совместимость с сетями 5G.

Полные спецификации Hi Enjoy 70 Pro 5G пока не разглашены, при этом информации из китайского агентства по сертификации 3C указывает на поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт.

Предполагается, что Hi Enjoy 70 Pro 5G может быть ребрендированной версией недавно выпущенного смартфона Enjoy 70 Pro от Huawei. Эта модель имеет 6,7-дюймовый дисплей FHD+ с центральным отверстием для фронтальной камеры.

Enjoy 70 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680 и оснащен 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативной памяти. Стоит отметить, что Hi Enjoy 70 Pro 5G также будет работать на операционной системе HarmonyOS 4.0.

Задняя панель Huawei Enjoy 70 Pro включает двойную камеру с 108-мегапиксельным основным сенсором и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор для селфи. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддерживает быструю зарядку мощностью 40 ВТ.

Цена Huawei Enjoy 70 Pro начинается от 1499 юаней (примерно 207 долларов) за модель с 128 ГБ памяти. Варианты цветов включают изумрудно-зеленый, снежно-белый и черный.

Официальные подробности о Hi Enjoy 70 Pro 5G, включая его полные характеристики и цену, будут раскрыты на предстоящей презентации 29 марта.