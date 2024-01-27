Компания Web3 XBorg объявила о сотрудничестве с Ninjas in Pyjamas

Шведская киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas объявила о сотрудничестве с компанией XBorg, специализирующейся на технологиях Web3, для создания нового приложения по привлечению фанатов. Впереди поклонников виртуального спорта ожидает множество грандиозных турниров. Поддержать свою любимую команду и сделать на ее матчи бесплатные прогнозы помогут фонбет фрибеты беларусь, представленные на портале Metaratings.

В приложении будет использоваться система цифровых коллекционных предметов. Как сообщается в релизе, его цель – поощрять фанатов NIP, которые поддерживают организацию, и служить фан-хабом.

XBorg – компания, специализирующаяся на создании приложений, использующих различные системы Web3 для привлечения фанатов и цифровой идентификации. В мире киберспорта XBorg стала известна в марте 2023 года, когда она заключила партнерство с Team BDS. Кроме того, XBorg также управляет киберспортивной лигой Web3 под названием Xtreme Championship Series.

Партнерство с Ninjas in Pyjamas будет сосредоточено на новом приложении для привлечения фанатов, которое станет доступно позднее в этом году, а в скором времени начнется этап раннего доступа. По словам представителей XBorg, приложение позволит фанатам «общаться с другими болельщиками и использовать новые способы поддержки своих любимых команд». Компания добавила, что в приложении будет система вознаграждений для фанатов, которые участвуют в игровых событиях, поддерживают NIP в социальных сетях и выполняют задания.