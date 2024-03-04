Компания Volchar представила 12 кВт домашнюю зарядку для электрокаров

Volchar представляет новое домашнее зарядное устройство для электромобилей, которое обеспечивает быструю и удобную зарядку.
Устройство имеет мощность до 12 кВт и регулируемый ток от 10 А до 40 А. Оно разработано для использования в любых погодных условия. Зарядка для электрокаров выполнена из качественных материалов, которые выдерживают низкую температуру.
Производитель также заявляет, что кабель зарядки не потеряет свою гибкость даже при -30 градусов.
Устройство интегрируется с приложением Volchar, которое позволяет планировать сеансы зарядки и настраивать параметры удаленно. Для этого разработано фирменное приложения на смартфоны.
Зарядное устройство Volchar 40A можно приобрести в Walmart за 539 долларов.