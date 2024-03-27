Компания Vivo представила смартфон Vivo V40 SE с процессором Snapdragon 4 Gen 2

Компания Vivo представила свой новый смартфон V40 SE, с бюджетным Snapdragon 4 Gen 2, который производится с использованием современной 4-нанометровой технологии.

Новинка получила 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Vivo V40 SE обладает 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+, причем данный экран работает на частоте 120 Гц, и по заявлению производителя пиковая яркость дисплея составляет внушительных до 1800 кд/м². Этот дисплей обеспечивает полное охватывание цветового пространства DCI-P3.

Важной особенностью смартфона является его основная камера, состоящая из 50-мегапиксельного датчика с модулями на 8 и 2 Мп, а также фронтальной камеры с разрешением 16 Мп.

Под «капотом» Vivo V40 SE установлена батарея на 5000 мАч, которую можно заряжать блоком питания мощностью 44 Вт. Аппарат также получил защиту от воды и пыли по стандарту IP5X/IPX4.

Смартфон доступен в двух цветовых вариантах: фиолетовом с искусственной кожаной отделкой и кристально-черном с пластиковой задней панелью.