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Компания V Publishing выпустила ролевой симулятор жизни Mirthwood с текстовым переводом на русский

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Компания V Publishing анонсировала выход ролевого симулятора жизни Mirthwood, в котором игроки смогут отправиться в захватывающее путешествие по фэнтезийному средневековому миру. Главный герой игры — человек, сбежавший с континента, охваченного войной, чтобы начать новую жизнь на неизведанных землях. Разработкой проекта занималась студия Bad Ridge Games, а также был добавлен текстовый перевод на русский язык.

Игра предлагает большой выбор активностей: от фермерства до сражений с опасными существами. В открытом мире песочницы игроки могут стать кем угодно — заниматься сельским хозяйством, исследовать территорию или отправиться на поиски приключений.

Mirhwood порадует игроков детально проработанными локациями с красивой графикой, выполненной вручную, а также увлекательным звуковым сопровождением и оригинальной музыкой. Игровой мир включает шесть регионов и три города, наполненных загадками и различными активностями. Помимо этого, в игре присутствуют элементы выживания: столкновения с бурями, суровой зимой и болезнями.

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