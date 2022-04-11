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Компания Unihertz станет заменой Blackberry на рынке смартфонов с физической клавиатурой

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BlackBerry с физической клавиатурой больше выпускаться не будут, но вместо них на рынке появятся другие модели.
Компания Unihertz, которая известна на рынке непривычными смартфонами решила занять нишу смартфонов с физической клавиатурой.

Накануне компания опубликовала тизер аппарата, который внешне очень похож на BlackBerry KEY2.

Про сам смартфон ничего не сообщается, не раскрывают разработчики и ориентировочную дату выхода устройства.

Судя по тизеру аппарат будет достаточно большой, и у него в нижней части будет физическая клавиатура, а в верхней части разместят сенсорный дисплей.

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Unihertz
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