Компания Unihertz станет заменой Blackberry на рынке смартфонов с физической клавиатурой

BlackBerry с физической клавиатурой больше выпускаться не будут, но вместо них на рынке появятся другие модели.

Компания Unihertz, которая известна на рынке непривычными смартфонами решила занять нишу смартфонов с физической клавиатурой.

Накануне компания опубликовала тизер аппарата, который внешне очень похож на BlackBerry KEY2.

Про сам смартфон ничего не сообщается, не раскрывают разработчики и ориентировочную дату выхода устройства.

Судя по тизеру аппарат будет достаточно большой, и у него в нижней части будет физическая клавиатура, а в верхней части разместят сенсорный дисплей.