Главная » Новости

Компания TSMC в 2025 году организует производство процессоров на 2 нм

На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Новая технология позволит увеличить производительность процессоров на 30%, но это произойдет не ранее 2025 года.
Тайваньская компания TSMC анонсировала линейку 2 нм процессоров, которые в сравнении с 3 нм чипами N3E мощнее на 30%.

Такие чипы TSMC начнет выпускать не ранее второй половины 2025 года, до этого времени будет отрабатываться производственный процесс.

Intel и Samsung тоже уже провели анонс 2 нм чипов. Первая намерена выпустить их через два года, а Samsung через три года.

В разработке 2 нм чипов участвуют также и другие крупнейшие производители.

TSMC
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.