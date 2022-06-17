Компания TSMC в 2025 году организует производство процессоров на 2 нм

Новая технология позволит увеличить производительность процессоров на 30%, но это произойдет не ранее 2025 года.

Тайваньская компания TSMC анонсировала линейку 2 нм процессоров, которые в сравнении с 3 нм чипами N3E мощнее на 30%.

Такие чипы TSMC начнет выпускать не ранее второй половины 2025 года, до этого времени будет отрабатываться производственный процесс.

Intel и Samsung тоже уже провели анонс 2 нм чипов. Первая намерена выпустить их через два года, а Samsung через три года.

В разработке 2 нм чипов участвуют также и другие крупнейшие производители.