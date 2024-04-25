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Компания TSMC начнёт выпуск 1,6-нм чипов в 2026 году

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Компания TSMC, которая занимается производством чипов для различных устройств, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры, планирует начать выпуск новых 1,6-нанометровых процессоров во второй половине 2026 года.

Компания TSMC начнёт выпуск 1,6-нм чипов в 2026 году

Но важно отметить, что первая партия этих чипов будет использоваться не для смартфонов, а для систем искусственного интеллекта.

Компания TSMC представила свою новую технологию, которую они назвали A16, на конференции в Калифорнии. Вместо традиционных транзисторов, они используют нанолистовые транзисторы, состоящие из очень тонких слоев кремния.

Также они внедрили новый метод подачи питания, который называется «питанием в обратном направлении». Это позволяет избежать сложной внутренней проводки и улучшить энергоэффективность.

Эти чипы обещают быть энергоэффективными и предлагать новые возможности для разработчиков.

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