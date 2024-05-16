Компания Toshiba сделала жесткие диски на 32 ТБ

В настоящее время компания также активно работает над созданием жестких дисков еще большей емкости — 40 ТБ.

Toshiba удивила своих клиентов новостью о создании жестких дисков с емкостью 32 ТБ. Для достижения таких результатов компания применила две передовые технологии записи большой емкости.

Одна из технологий, HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording, магнитная запись с тепловой поддержкой), основана на нагреве дисков светом ближнего поля.

Это позволяет использовать более компактные пишущие головки и снижает требуемую магнитную энергию. Благодаря HAMR удалось создать жесткий диск емкостью 32 ТБ.

Вторая технология, MAMR (Microwave Assisted Magnetic Recording, магнитная запись с использованием микроволн), использует микроволновый передатчик, генерирующий волны в диапазоне от 20 ГГц до 40 ГГц. MAMR также позволяет сократить размер пишущей головки и требует меньше энергии для записи. Благодаря MAMR удалось создать жесткий диск емкостью 31 ТБ.

Представители компании отметили, что эти новые достижения стали возможными благодаря сотрудничеству с Resonac Corporation, производителем носителей для жестких дисков, и TDK Corporation, производителем головок для жестких дисков.

Toshiba планирует начать поставки тестовых образцов жестких дисков, основанных на технологии HAMR, в 2025 году. \