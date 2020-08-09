Компания Toshiba полностью ушла с рынка ноутбуков

Компания Toshiba полностью ушла с рынка ноутбуков09.08.2020 15:33
Компания Toshiba является одним из первых производителей персональных компьютеров.
Недавно стало известно, что бренд намерен покинуть рынок ноутбуков, а теперь информация подтверждена официально.
Японская марка полностью покинула рынок персональных компьютеров.
До этого момента в компании активно, но постепенно избавлялись от активов, готовясь прекратить разработку и выпуск ПК.
Чуть более 80% дочернего предприятия Toshiba Client Solutions прибрела Sharp. Теперь оно носит название Dynabook.
В этом году Sharp стала владельцем еще 19,9% долю компании, став полноценным владельцем Toshiba Client Solutions.
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