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Обзоры рынков

Компания Toshiba полностью ушла с рынка ноутбуков

09.08.2020 15:33

Компания Toshiba является одним из первых производителей персональных компьютеров.
Недавно стало известно, что бренд намерен покинуть рынок ноутбуков, а теперь информация подтверждена официально.

Японская марка полностью покинула рынок персональных компьютеров.

До этого момента в компании активно, но постепенно избавлялись от активов, готовясь прекратить разработку и выпуск ПК.

Чуть более 80% дочернего предприятия Toshiba Client Solutions прибрела Sharp. Теперь оно носит название Dynabook.

В этом году Sharp стала владельцем еще 19,9% долю компании, став полноценным владельцем Toshiba Client Solutions.

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