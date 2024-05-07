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Компания TLC сделала недорогой саундбар с Dolby Atmos

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

TCL S55H — это недорогая звуковая панель, представленная брендом TCL, которая обеспечивает качественное звучание для домашнего кинотеатра.

Компания TLC сделала недорогой саундбар с Dolby Atmos

Саундбар поддерживает технологию Dolby Atmos, что позволяет создать объемное звучание с эффектом погружения. Он имеет конфигурацию 2.1, но обрабатывает звук Dolby Atmos в стерео 5.1.4. Также поддерживается технология DTS Virtual:X, которая создает ощущение наличия звука, перемещающегося в пространстве на 360 градусов.

Компания TLC сделала недорогой саундбар с Dolby Atmos

TCL S55H оснащен мощностью 200 Вт и поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером мощностью 120 Вт. Сабвуфер имеет независимый блок на 5,5 дюйма, что способствует улучшению качества баса и снижению искажений. Среди разъемов присутствуют USB-A, HDMI eARC и AUX. Саундбар также поддерживает передачу данных по Bluetooth 5.3.

TCL S55H уже доступен для приобретения в Китае по цене 999 юаней (около 12 600 рублей). Эта звуковая система отлично сочетается с новыми телевизорами TCL, особенно с моделями, которые имеют диагональ экрана 100 дюймов и флагманские характеристики изображения.

Компания TLC сделала недорогой саундбар с Dolby Atmos

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