Компания Tesla представила прототип аппарата ИВЛ

Компания Tesla представила прототип аппарата ИВЛ06.04.2020 14:36
Tesla на своих заводах по производству автомобилей будет выпускать аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
В США сейчас остро не хватает ИВЛ, и компании Tesla решили помочь в этом.
Для этого она выделила часть производства для выпуска медицинского оборудования, причем в них будут использовать автомобильные компоненты.
Прототип ИВЛ от Tesla уже продемонстрирован на видео. В нем используется бортовой компьютер от Model 3, а от этой же модели в качестве контролера установили сенсорный экран.
По словам главы Tesla Илона Маска, ИВЛ будут выпускать на заводе компании в Буффало.
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