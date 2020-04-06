Компания Tesla представила прототип аппарата ИВЛ

Tesla на своих заводах по производству автомобилей будет выпускать аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В США сейчас остро не хватает ИВЛ, и компании Tesla решили помочь в этом.

Для этого она выделила часть производства для выпуска медицинского оборудования, причем в них будут использовать автомобильные компоненты.

Прототип ИВЛ от Tesla уже продемонстрирован на видео. В нем используется бортовой компьютер от Model 3, а от этой же модели в качестве контролера установили сенсорный экран.

По словам главы Tesla Илона Маска, ИВЛ будут выпускать на заводе компании в Буффало.

