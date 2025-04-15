Компания Tesla построит зарядную станцию в стиле НЛО в Розуэлле

Компания Tesla анонсировала строительство зарядной станции, которая будет иметь дизайн, напоминающий НЛО. Место для её расположения выбрано не случайно — это Розуэлл, штат Нью-Мексико, известный благодаря слухам о падении инопланетного корабля в 1947 году.

Зарядная станция, названная Cyber-UFO, будет иметь крышу в форме летающей тарелки и отсылки к современным моделям Tesla с узкой светодиодной оптикой.

Под навесом, который называется CyberCanopy, разместятся восемь зарядных стоек, а также солнечная батарея мощностью 20,88 киловатта и RGB-светильники.

Макс де Зегер, руководитель отдела зарядных станций Tesla в США, подтвердил, что это будет уникальная тематическая станция, посвящённая Розуэллу. В будущем компания планирует построить ещё несколько необычных зарядных станций.

Кроме того, Tesla строит необычную зарядку в Санта-Монике, штат Калифорния, где будет кинотеатр, ресторан, бар и зарядные устройства для электрокаров. Проект был представлен ещё в 2022 году, и к концу 2024 года его обновили добавив огромный экран.