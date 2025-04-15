Главная » Новости

Компания Tesla построит зарядную станцию в стиле НЛО в Розуэлле

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Компания Tesla анонсировала строительство зарядной станции, которая будет иметь дизайн, напоминающий НЛО. Место для её расположения выбрано не случайно — это Розуэлл, штат Нью-Мексико, известный благодаря слухам о падении инопланетного корабля в 1947 году.

Компания Tesla построит зарядную станцию в стиле НЛО в Розуэлле

Зарядная станция, названная Cyber-UFO, будет иметь крышу в форме летающей тарелки и отсылки к современным моделям Tesla с узкой светодиодной оптикой.

Под навесом, который называется CyberCanopy, разместятся восемь зарядных стоек, а также солнечная батарея мощностью 20,88 киловатта и RGB-светильники.

Макс де Зегер, руководитель отдела зарядных станций Tesla в США, подтвердил, что это будет уникальная тематическая станция, посвящённая Розуэллу. В будущем компания планирует построить ещё несколько необычных зарядных станций.

Кроме того, Tesla строит необычную зарядку в Санта-Монике, штат Калифорния, где будет кинотеатр, ресторан, бар и зарядные устройства для электрокаров. Проект был представлен ещё в 2022 году, и к концу 2024 года его обновили добавив огромный экран.

Tesla
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.