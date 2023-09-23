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Компания Tecno представила доступный складной смартфон Phantom V Flip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 80 Опубликовано

Tecno анонсировала компактную «раскладушку» Phantom V Flip, который на европейском рынке станет самым доступным по цене среди подобных устройств. Его стоимость составит всего 700 евро, при этом в Индии аппарат обойдётся всего в 600 долларов.

Разумеется, при такой цене рассчитывать на полноценный флагман не приходится. Например, в смартфоне используется процессор Dimensity 8050, который, несмотря на производительность, уступает флагманским чипсетам. Кроме того, внешний дисплей довольно компактный — 1,32 дюйма при разрешении 466 x 466 пикселей. При этом с точки зрения дизайна он выполнен достаточно оригинально.

Основной экран имеет диагональ 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Соотношение сторон дисплея составляет 22:9.

Компактная «раскладушка» получила 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 4000 мА⋅ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Основная камера оснащена 64 Мп датчиком, ее дополнили 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Размеры составляют 171,7 x 74 x 6,95 мм (14,95 мм в сложенном виде), вес — 194 г.

Компания Tecno представила доступный складной смартфон Phantom V Flip

Tecno Tecno Phantom V Flip
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