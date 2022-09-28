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Компания TCL выпустила доступный 98-дюймовый телевизор TCL Q10G Mini LED

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Крупнейший в мире производитель телевизоров представил недорогую большую модель с Mini LED экраном.
TCL на домашнем рынке показала Q10G Mini LED TV с 98-дюймовой панелью, которая пополнила модельный ряд, где уже есть 55, 65, 75 и 85 дюймовые варианты.

Новинка серии Q10G Mini LED TV получила разрешение 4К и максимальную яркость 1600 кд/кв.м.  Частота обновления дисплея составляет 120 Гц.

Заявлен 95% охват цветового пространства DCI-P3. 98-дюймовая панель получила 59 драйверов экрана с 672 участками экрана, что позволяет локально затемнять или подсвечивать экран.

Компания TCL выпустила доступный 98-дюймовый телевизор TCL Q10G Mini LED
Стоимость большого телевизора составляет 3000 долларов, что делает модель доступной среди подобных больших телевизоров с Mini LED подсветкой.

В основе Q10G лежит четырехядерный процессор и 4 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти установили 128 ГБ. Суммарная мощность акустической системы телевизора составляет 50 Вт.

Компания TCL выпустила доступный 98-дюймовый телевизор TCL Q10G Mini LED

TCL TCL Q10G Mini LED TV
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