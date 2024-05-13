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Компания TCL стала лидером поставкам телевизоров в КНР по итогам апреля

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Предоставленные данные от Runto Technology указывают на то, что в апреле 2024 года китайский рынок телевизоров общего объема сократился на 10,2% в годовом исчислении до 2,47 миллиона устройств.

Однако TCL оказалась исключением из этой тенденции, продемонстрировав рост поставок на 8% в годовом исчислении, достигнув примерно 540 000 единиц. Таким образом, TCL стала лидером по поставкам телевизоров в Китае в апреле 2024 года.

Другой крупный игрок, Xiaomi, также продемонстрировал рост поставок телевизоров в апреле 2024 года. Включая суббренд Redmi, Xiaomi доставила около 450 000 устройств, занимая 18,2% рынка.

Huawei также продолжает свой стратегический сдвиг к производству премиум-класса телевизоров с большим экраном. Хотя их объем поставок ниже, чем у TCL и Xiaomi, апрельские показатели Huawei продолжают расти в годовом исчислении, что указывает на положительные результаты их ориентации на более высококлассные продукты.

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