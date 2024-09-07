Компания TCL сделала планшет с «бумажным» 14-дюймовым экраном

На выставке IFA 2024 компания TCL представила новый планшет NXTPAPER 14, который выделяется большим дисплеем и мощным аккумулятором. Также был объявлен старт продаж планшета Tab 11 Gen 2 с известной ранее ценой.

Планшет NXTPAPER 14 оснащен 14,3-дюймовым IPS-дисплеем, который фильтрует 61% синего света, сохраняя естественные цвета. Разрешение экрана составляет 2400×1600 пикселей, максимальная яркость — 400 нит, а частота обновления — 60 Гц. Экран имеет антибликовое покрытие и поддерживает стилус TCL T-Pen.

На корпусе планшета есть переключатель, который позволяет выбирать между режимами, имитирующими бумагу или стандартный экран. Внутри устройства установлен процессор MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Аккумулятор на 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. Для видеосвязи и разблокировки по лицу предусмотрены две фронтальные камеры (13 + 5 Мп), а сзади расположена основная камера на 8 Мп с автофокусом.

Планшет NXTPAPER 14 поступит в продажу по цене 399 евро или около 40 000 рублей.