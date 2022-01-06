Компания TCL представила смартфон TCL Flex V с гибким экраном за $600

В то время как Samsung Galaxy Z Flip3 в продаже представлен по цене от 1 000 долларов, на рынке может появиться конкурент, который обойдется дешевле.

Компания TCL в рамках выставки CES 2022 показала свой раскладной смартфон с названием TCL Flex V, который получит ценник от 600 долларов.

В новинке предлагается небольшой внешний экран, предназначенный для отображения уведомлений, впрочем, его можно использовать и как видоискатель при селфи.

В аппарате, который пока представлен в статусе прототипа, установили процессор Snapdragon 765G, и аккумулятор на 3 545 мАч.

Основная камера получила два модуля разрешением 48 и 16 Мп, а селфи-камера имеет датчик на 44 Мп. Когда TCL Flex V может появиться на рынке, в TCL не говорят.