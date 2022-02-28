Новинка получила название Ultra Flex и представлена она пока только в качестве концепта, о серийном продолжении которого данных пока нет.

Компания TCL представила смартфон, который сгибается в обе стороны. Модель с гибким экраном, как заявили в компании, является технически сложным устройством, так как он сгибается не в одну, а в обе стороны.

Пока такой смартфон не является надежным, так как есть вероятность, что его механизм сломается. Кроме этого, во время презентации прототип не включился, хотя ранее представители компании показывали фото работающего экрана. Все подробности о новинке раскрывать не стали.