Компания Sony запатентовала нагревающийся и деформируемый контроллер DualSense

Новое поколение DualSense получит систему нагрева, а это позволит увеличить обратную связь во время игровой сессии.

Sony получила патент на DualSense с новой технологией тактильной отдачи. В патенте описывается контролер, у которого пластикой корпус может в определённых местах становится мягким и теплым.

Таким образом, игрок будет получать больше тактильной отдачи от происходящего.

Sony еще планирует использовать искусственный интеллект для более точного уровня деформации. Пока неизвестно будет ли реализована данная технология в DualSense или она так и останется жить «на бумаге».