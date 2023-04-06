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Компания Sony запатентовала нагревающийся и деформируемый контроллер DualSense

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Новое поколение DualSense получит систему нагрева, а это позволит увеличить обратную связь во время игровой сессии.

Sony получила патент на DualSense с новой технологией тактильной отдачи. В патенте описывается контролер, у которого пластикой корпус может в определённых местах становится мягким и теплым.

Таким образом, игрок будет получать больше тактильной отдачи от происходящего.

Sony еще планирует использовать искусственный интеллект для более точного уровня деформации. Пока неизвестно будет ли реализована данная технология в DualSense или она так и останется жить «на бумаге».

DualSense
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